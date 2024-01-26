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Новости 19:47

Минобороны Финляндии планирует запретить гражданам РФ покупать недвижимость в стране

фото ЗакС политика Минобороны Финляндии планирует запретить гражданам РФ покупать недвижимость в стране

Министерство обороны Финляндии хочет запретить российским гражданам покупать недвижимость в себя в стране, об этом 26 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз финского ведомства.

На данный момент в правительстве Финляндии по этому вопросу создана группа, которая займется разработкой соответствующих законов. Она должна будет предоставить в Минобороны страны свои предложения до 31 марта 2024 года.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, дополнительного ужесточения мер требуют изменения в ситуации с безопасностью.

Напомним, что МИД РФ официально прекратил приграничное сотрудничество с Финляндией из-за разрыва торговых связей и дискриминации россиян. На данный момент, граница между двумя государствами закрыта из-за наплыва нелегальных мигрантов в Финляндию.

Фото: unsplash.com


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