Предприниматель Дмитрий Потапенко* 26 января * Минюстом был внесен в реестр иностранных агентов. Кроме него, в список попали журналист Максим Трудолюбов** и проект "ВОТ ТАК"***.

В числе причин внесения блогера Дмитрия Потапенко* участие в роли респондента у иностранных агентов и распространение недостоверной информации о действиях российской власти. Такая же причина добавления в реестр и у проекта "ВОТ ТАК"***.

Журналист Максим Трудолюбов** попал в список иноагентов из-за сотрудничества с иностранными организациями, деятельность которых в России признана нежелательной, а также из-за высказываний против СВО.

*Минюст внес Дмитрия Потапенко в список иностранных агентов

**Минюст внес Максима Трудолюбова в список иностранных агентов

***Минюст внес проект "ВОТ ТАК" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру