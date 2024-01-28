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В Петербурге ограничивали вход на четырех станциях метро в День снятия блокады Ленинграда

фото ЗакС политика В Петербурге ограничивали вход на четырех станциях метро в День снятия блокады Ленинграда

В День снятия блокады Ленинграда в Петербурге в метрополитене друг за другом ограничивался вход на станции, об этом 27 января сообщали в пресс-службе петербургского метро.

Сначала вход ограничили на станции "Крестовский остров" фиолетовой линии метро. Недалеко от станции находится "Газпром-Арена", где проходил концерт в честь Дня снятия блокады Ленинграда.

Затем ограничили вход на станции "Адмиралтейская" тоже фиолетовой ветки. Станция часто становится загруженной в праздники и памятные даты.

На синей ветке также произошли изменения. Вход был ограничен на станциях "Горьковская" и "Невский проспект".

На данный момент, работа метро полностью восстановлена.

Напомним, что в День снятия блокады Ленинграда общественный транспорт в Петербурге работал по режиму будних дней.

Фото: ЗАКС.Ру


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