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Новости 11:22

Львов у Дворцового моста забрали на реставрацию

фото ЗакС политика Львов у Дворцового моста забрали на реставрацию

В Петербурге убрали львов у Дворцового моста на реставрацию после того, как их попортили вандалы, об этом 27 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Государственного музея городской культуры (ГМГС).

Скульптуры львов у причала Дворцового моста являются одними из самых узнаваемых в Петербурге. Недавно их попортили вандалы.

"Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую для ликвидации последствий актов вандализма", – рассказали в музее.

Также там уточнили, что все подробности расскажут в понедельник, 29 января. Чугунные постаменты, на которых стояли львы, также забрали на реставрацию в мастерскую.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга


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