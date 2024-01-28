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Новости 12:16

На станции "Невский проспект" задержали мужчину с настроенной на частоту полиции рацией

фото ЗакС политика На станции "Невский проспект" задержали мужчину с настроенной на частоту полиции рацией

В петербургском метрополитене задержали мужчину, у которого была с собой рация, настроенная на каналы частоты полиции и сотрудников подземки, об этом 28 января пишет 78.ru со ссылкой на источники.

Петербуржца с рацией заметили на станции метро "Невский проспект" в направлении к выходу на набережную канала Грибоедова. 

Никаких действий, нарушающих закон, мужчина не совершал, однако в полицию его все-таки забрали из-за подозрительных вещей с собой. Помимо рации, у мужчины проверили телефон и нашли переписку на украинском языке.

Также уточняется, что задержанный есть в списке членов Союза радиолюбителей России.

Фото: ЗАКС.Ру


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