На станции "Невский проспект" задержали мужчину с настроенной на частоту полиции рацией

В петербургском метрополитене задержали мужчину, у которого была с собой рация, настроенная на каналы частоты полиции и сотрудников подземки, об этом 28 января пишет 78.ru со ссылкой на источники.

Петербуржца с рацией заметили на станции метро "Невский проспект" в направлении к выходу на набережную канала Грибоедова.

Никаких действий, нарушающих закон, мужчина не совершал, однако в полицию его все-таки забрали из-за подозрительных вещей с собой. Помимо рации, у мужчины проверили телефон и нашли переписку на украинском языке.

Также уточняется, что задержанный есть в списке членов Союза радиолюбителей России.

Фото: ЗАКС.Ру