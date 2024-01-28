МЧС предупредило петербуржцев о порывах ветра до 15 м/с и гололеде 29 января

В понедельник, 29 января, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 28 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о порывах ветра до 15 м/с и гололедице.

В условиях сильного ветра следует избегать деревьев и сооружений повышенного риска, включая мосты, эстакады и линии передач. Также не стоит ходить вблизи рекламных щитов и домов с неустойчивой крышей. Такие же меры предосторожности рекомендуется соблюдать автомобилистам.

Фото: ЗАКС.Ру