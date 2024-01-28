В Москве произошел крупный пожар в Театре сатиры

В московском Театре сатиры на Триумфальной площади произошел крупный пожар во время выполнения ремонтных работ, об этом 28 января пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По предварительным данным, возгорание в театре могло случиться из-за нарушений техники безопасности во время проведения ремонтных работ. Огонь охватил 250 квадратных метров площади.

Также уточняется, что часть здания театра находится на реконструкции, зданию заменили купол и кровлю. Где именно произошло возгорание, на данный момент не установлено.

Пожар произошел в 11 утра 28 января, за час до планируемого спектакля. Пришедших людей эвакуировали.

Фото: ЗАКС.Ру