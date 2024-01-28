Путин и Лукашенко в Петербурге связались с Антрктидой

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в Петербурге поучаствовали в церемонии ввода в работу зимовочного комплекса (КЗК) в Антарктиде, об этом 28 января сообщили в пресс-службе Кремля.

Станция "Восток" в Антарктиде основана в 1957 году и расположена на ледяном куполе на высоте 3,5 тысячи метров. Станция является одним из главных проектов российской науки на материке.

Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более трёх тысяч квадратных метров. Он рассчитан на комфортное размещение до 15 человек.

Фото: kremlin.ru