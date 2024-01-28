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Новости 16:32

Умер худрук петербургского театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

фото ЗакС политика Умер худрук петербургского театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

Художественный руководитель Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков ушел из жизни на 81-м году жизни, об этом 28 января в своем Telegram-канале написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Как отметил Пиотровский, Новиков умер в воскресенье, 28 января. В театре им. В. Ф. Комиссаржевской он проработал больше 55 лет.

Также дочь худрука рассказала, что 80-летний Новиков в последнее время болел, но до последнего ходил на работу.

Виктор Новиков приехал в Ленинград после работы санитаром в Саратовской областной больнице, чтобы поступить в театральный институт. В 1968 году он пришел в театр им. В. Ф. Комиссаржевской и больше место работы не менял.

Фото: teatrvfk.ru


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