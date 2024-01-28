Умер худрук петербургского театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

Художественный руководитель Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков ушел из жизни на 81-м году жизни, об этом 28 января в своем Telegram-канале написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Как отметил Пиотровский, Новиков умер в воскресенье, 28 января. В театре им. В. Ф. Комиссаржевской он проработал больше 55 лет.

Также дочь худрука рассказала, что 80-летний Новиков в последнее время болел, но до последнего ходил на работу.

Виктор Новиков приехал в Ленинград после работы санитаром в Саратовской областной больнице, чтобы поступить в театральный институт. В 1968 году он пришел в театр им. В. Ф. Комиссаржевской и больше место работы не менял.

Фото: teatrvfk.ru