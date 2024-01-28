В ночь с 28 на 29 января в Петербурге разведут семь мостов

В Петербурге разведут мосты для пропуска каравана судов, об этом 28 января сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Разводку произведут в ночь с воскресенья на понедельник, с 28 на 29 января. Всего будет разведено семь мостов Невы и Большой Невы для каравана судов.

Володарский мост разведут с 02:00 до 05:45, мост Александра Невского будет разведен с 2:20 до 5:10, Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00, Литейный мост — с 1:40 до 4:45, Троицкий мост — с 1:20 до 4:50, Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55 и Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.

В "Мостотресте" отметили, что, поскольку график предварительный, время разводки может быть изменено. Изменения можно узнать в социальных сетях и на сайте "Мостотреста".

Фото: unsplash.com