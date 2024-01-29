В Петербурге отменили необоснованный штраф автомобилисту

Петербургская прокуратура добилась отмены постановления, по которому в сентябре прошлого года оштрафовали одного из автомобилистов из-за ДТП на Петроградской стороне.

Как сообщает надзорное ведомство, на мужчину составили протокол о непредоставлении преимущества в движении пешеходам (ст. 12.18 КоАП). Административное дело превратилось в штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

В ситуацию вмешалась прокуратура, не усмотрев в материалах дела выводов о виновности участников дорожной аварии. В результате права необоснованно оштрафованного водителя были восстановлены.

Фото: ЗАКС.Ру