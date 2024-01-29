Суд обратил в доход государства переданные чиновнику в Ленобласти взятки

Приморский суд Петербурга взыскал 270 тысяч рублей с бывшего начальника отдела Госэконадзора Ленобласти Дмитрия Шмаркова, сообщили 29 января в прокуратуре региона. Иск подал межрайонный природоохранный прокурор области.

В соответствии с решением Выборгского районного суда Петербурга Шмарков был признан виновным в получении взятки в значительном и крупном размере (ч. 2, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд установил, что в 2019-2020 годах чиновник получил 270 тысяч рублей за содействие в возвращении владельцам конфискованной техники и минимизацию административного наказания.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с Шмаркова незаконно полученные средства. При этом он руководствовался соображениями о том, что получение взятки должностным лицом является "ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности".

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.

О проведении обысков в Госэконадзоре Ленобласти стало известно в феврале 2020 года. СМИ сообщали, что перед визитом в ведомство силовиками был задержан Шмарков. В апреле 2022 года 47news сообщал, что бывшего суд приговорил бывшего чиновника к пяти годам колонии строгого режима.

Фото: ЗАКС.Ру