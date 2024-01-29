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Новости 12:40

Роструд напомнил о дополнительном выходном в феврале

фото ЗакС политика Роструд напомнил о дополнительном выходном в феврале

В конце февраля россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщил в своем Telegram-канале Роструд 29 января. В связи с тем, что 23 февраля выпадает на пятницу, рабочая неделя в этот раз окажется короче на один день, а длительность выходных, наоборот, увеличится.

"В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на пятницу и будет выходным днем. С учетом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля", — сообщили в ведомстве.

В связи с тем, что 22 февраля окажется предпраздничным днем, продолжительность рабочих смен официально должна быть сокращена на один час.

Фото: ЗАКС.Ру


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