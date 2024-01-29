Петербуржец попал под электричку и остался жив

В Красногвардейском районе Петербурга в минувший уик-энд случилось дорожно-транспортное происшествие с участием электрички, следовавшей из Будогощи к Ладожскому вокзалу. Обстоятельства инцидента изучает управление на транспорте МВД по Северо-Западу.

Установлено, что в неположенном месте, между станциями Заневский пост – 2 и Дача Долгорукова пути переходил 34-летний молодой человек. На него надвигался пригородный поезд. Контакта, несмотря на звуковые сигналы и торможение, избежать не удалось.

Попавший под колеса электрички петербуржец остался жив, его увезли в больницу.

Фото: ЗАКС.Ру