Бывшему следователю СКР дали 11 лет колонии за фальсификацию доказательств

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего следователя СКР Левона Агаджаняна к 11 годам колонии. В его деле имеются обвинения по трем статьям: злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела (ч. 2 ст. 299 УК), а также фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 3 ст. 303 УК). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Преследование Агаджаняна связано с делом о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити" в 2017 году, при которой погиб один и пострадали пятеро человек.

Следствие и суд установили, что фигурант действовал в интересах бизнесмена, охрана которого участвовала в перестрелке. Гособвинение запрашивало для бывшего сотрудника СК 12 лет заключения.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы