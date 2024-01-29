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Новости 13:59

Бывшему следователю СКР дали 11 лет колонии за фальсификацию доказательств

фото ЗакС политика Бывшему следователю СКР дали 11 лет колонии за фальсификацию доказательств

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего следователя СКР Левона Агаджаняна к 11 годам колонии. В его деле имеются обвинения по трем статьям: злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела (ч. 2 ст. 299 УК), а также фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 3 ст. 303 УК). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Преследование Агаджаняна связано с делом о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити" в 2017 году, при которой погиб один и пострадали пятеро человек.

Следствие и суд установили, что фигурант действовал в интересах бизнесмена, охрана которого участвовала в перестрелке. Гособвинение запрашивало для бывшего сотрудника СК 12 лет заключения.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы


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