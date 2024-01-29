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Новости 16:17

В петербургской гимназии взорвалась страйкбольная граната

фото ЗакС политика В петербургской гимназии взорвалась страйкбольная граната

Днем 29 января учащиеся Второй Санкт-Петербургской гимназии (Казанская улица, 27) увлеклись игрой со страйкбольной гранатой, о чем пишет "Фонтанка".

Предметом, который принес кто-то из школьников, заинтересовались его одноклассники. В результате граната взорвалась в руках одного из них.

Учащийся обратился за помощью в медицинский кабинет. Серьезных травм он не получил. Возможно, того несовершеннолетнего, кто принес опасную игрушку на занятия, в ближайшее время опросят правоохранители. Вместе с последними в гимназию приехали сотрудники МЧС.

ГУ МВД по региону сообщило об отсутствии пострадавших в результате инцидента.

Фото: ЗАКС.Ру


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