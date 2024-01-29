Зюганов и Харитонов прибыли в Петербург на два дня

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и выдвинутый партией кандидат в президенты Николай Харитонов прибыли 29 января в Петербург. Как сообщили в региональном отделении партии, рабочий визит политиков в городе растянется на два дня.

Для путешествия в Петербург коммунисты избрали железнодорожный транспорт. На Московском вокзале их встречали местные однопартийцы, предводительствуемые главами отделений в Петербурге и Ленобласти Романом Кононенко и Виктором Царихиным.

Согласно сообщению отделения КПРФ в Ленобласти, прибывшие в Петербург коммунисты намерены 29 января возложить цветы к мемориальной доске академику Жоресу Алферову, а на следующий день — к памятнику советскому лидеру Владимиру Ленину у Смольного. Также во вторник они планируют принять участие в концертной программе в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, а во вторник рассчитывают побывать на Кировском заводе и встретиться с петербуржцами.

Ранее стало известно о прибытии в Петербург кандидата в президенты от "Новых людей" Владислава Даванкова. Утром он устроил уличную пробежку с единомышленниками.

Фото: КПРФ Ленинград / Telegram