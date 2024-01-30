В Кремле заявили, что у Путина мало времени на предвыборные мероприятия

Проведение предвыборной кампании президента Владимира Путина не сильно скажется на его рабочем графике, заявил 30 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, график российского лидера настолько плотен, что в нем остается не так много времени на непосредственно связанные с выборами мероприятия.

"Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен и это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия", — цитирует слова Пескова РИА "Новости".

В связи с общей загруженностью график президента будет "мало чем" отличаться от обычного, отметил представитель Кремля. При этом он рекомендовал журналистам обращаться в предвыборный штаб Путина с вопросами о планируемых в рамках кампании мероприятиях.

Выборы президента назначены в России на 17 марта, Путин баллотируется на них в качестве самовыдвиженца. На прошлой неделе в ЦИК поступили 315 тысяч подписей в поддержку действующего главы государства. После проведенной проверки в комиссии похвалили качество полученных бумаг. В минувший понедельник стало известно об официальной регистрации Путина кандидатом, после чего его штаб сообщил о старте активной избирательной кампании.

Фото: Kremlin.ru