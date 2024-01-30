Владелец сервиса Wink получил штраф за распространение контента о ЛГБТ*

В Москве Таганский районный суд оштрафовал владельца онлайн-сервиса Wink за распространение среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ* (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ), следует из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции. Сумма назначенного ООО "Рестрим Медиа" взыскания оказалась вдвое выше минимальной планки, установленной по этой статье.

"ООО "Рестрим Медиа" признано виновным в совершении административного правонарушения", — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Что именно послужило причиной для административного разбирательства, неизвестно.

Величина возможного штрафа по вмененной компании статье колеблется для юрлиц в промежутке между одним и четырьмя миллионами рублей. Суд взыскал с "Рестрим Медиа" два миллиона рублей.

На прошлой неделе Приморский суд Петербурга оштрафовал по той же статье владельцев сервиса Okko. Величина взыскания составила один миллион рублей.

В конце ноября Верховный суд по иску Минюста признал международное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру