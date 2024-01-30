В России отметили увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю

В России зарегистрировано почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ за последнюю неделю, об этом 30 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Этот показатель выше, чем за предыдущие 7 дней, почти на 5%. Из всего количество заболевших около 15% это жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Как уточнили в ведомстве, в 48 регионах России наблюдается превышение среднероссийского показателя заболеваемости.

Напомним, что при этом в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом за неделю. В Петербурге за неделю зарегистрировали 2 351 зараженного при 2 877 выздоровевших и 240 госпитализированных.

Фото: ЗАКС.Ру