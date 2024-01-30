Утренний гололед в Петербурге сочли потенциально опасным для перемещений

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной угрозы из-за сильного гололеда, рассказали в городском правительстве 30 января. Особую аккуратность рекомендуют проявлять в среду с раннего утра и вплоть до полудня.

"По информации Росгидрометцентра, с 05 до 12 часов 31 января на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений", — сообщили в Смольном.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

В Смольном попросили петербуржцев соблюдать осторожность при перемещениях по городу. Это касается в том числе автомобилистов, которым рекомендовали по возможности воздержаться от поездок на своих машинах из-за высокого риска ДТП. Одновременно особую аккуратность при прогулках попросили проявлять и пешеходов.

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