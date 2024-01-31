Россельхознадзор запретил ввоз кормов Hill’s с последнего возможного предприятия

Корма для домашних животных американской компании Hill’s перестанут ввозить в Россию с итальянского производства с 6 февраля, об этом 30 января сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, такое решение принято в связи с тем, что поставки продукции были некачественными. Инспекция выявила на нарушения еще в ноябре 2023 года. За составом кормов не осуществлялся лабораторный контроль.

Кроме этого, отсутствовали сведения и документы о происхождении сырья, которое используют при производстве кормов.

Ранее Россельхознадзор уже ограничивал поставку корма компании. В 2021 году поставки прекратились из Чехии и США, а в 2023 году из Нидерландов. Предприятие в Италии было последним, с которого ввозили корма в Россию.

Американская компания Hill’s производит корма супер-премиум класса для кошек и собак. Чаще всего корма компании используют в лечебных целях.

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