ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:50

Россельхознадзор запретил ввоз кормов Hill’s с последнего возможного предприятия

фото ЗакС политика Россельхознадзор запретил ввоз кормов Hill’s с последнего возможного предприятия

Корма для домашних животных американской компании Hill’s перестанут ввозить в Россию с итальянского производства с 6 февраля, об этом 30 января сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, такое решение принято в связи с тем, что поставки продукции были некачественными. Инспекция выявила на нарушения еще в ноябре 2023 года. За составом кормов не осуществлялся лабораторный контроль.

Кроме этого, отсутствовали сведения и документы о происхождении сырья, которое используют при производстве кормов.

Ранее Россельхознадзор уже ограничивал поставку корма компании. В 2021 году поставки прекратились из Чехии и США, а в 2023 году из Нидерландов. Предприятие в Италии было последним, с которого ввозили корма в Россию.

Американская компания Hill’s производит корма супер-премиум класса для кошек и собак. Чаще всего корма компании используют в лечебных целях.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама