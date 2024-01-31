Самолет из Петербурга в Саратов экстренно сел во Внуково из-за самочувствия пассажирки

Самолет авиакомпании "Победа" из Петербурга в Саратов сделал экстренную остановку в московском аэропорту Внуково, об этом 30 января писала "Фонтанка.ру".

Причина остановки во Внуково связана с тем, что пассажирке воздушного судна стало плохо во время перелета, поэтому командир самолета принял решение совершить посадку во Внуково.

Женщину высадили в Москве, в аэропорту провели все необходимые процедуры для самолета, а потом судно полетело дальше.

Петербургский самолет вылетел из Москвы в 20:01, а в 22:05 сел в Саратове.

Напомним, что в ночь на 31 января в Пулково вводились ограничения на взлет и вылет самолетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру