Бастрыкин проявил интерес к жалобам инвалидов на неисправные лифты в доме по Московскому шоссе

Ситуация с неработающими лифтами в доме по Московскому шоссе привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали в силовом ведомстве 31 января. В связи с неисправностью оборудования петербуржцы с ограниченными возможностями оказались фактически изолированными в своем жилье.

Как сообщили в информационном центре СК, в ведомство поступили обращения "о нарушении прав инвалидов-колясочников, которым предоставлены квартиры в жилом доме по Московскому шоссе в городе Санкт-Петербурге". Согласно обращению, с начала 2023 года они остаются фактически изолированными в своих помещениях в связи с неисправностью лифтов.

"Управляющая компания ООО "Петербургская сервисная компания" каких-либо мер к ремонту или замене оборудования не принимает", — отметили в ведомстве и добавили, что ситуация до сих пор не разрешена, несмотря на временное устранение поломок.

Главное следственное управление СК по Петербургу проводило проверку из-за неработающего оборудования. Ранее Бастрыкин уже поручал представить доклад по ее результатам.

Глава СК потребовал доложить об итогах проверки и об основаниях принятого по ее итогам решения. Контроль поручения находится в центральном аппарате Следкома.

Фото: пресс-служба СК