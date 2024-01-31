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Новости 14:45

В Зеленогорске грузовой поезд сбил 41-летнего мужчину

фото ЗакС политика В Зеленогорске грузовой поезд сбил 41-летнего мужчину

В Курортном районе Петербурга грузовой поезд насмерть сбил мужчину, об этом 31 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Уточняется, что погибший 41-летний мужчина находился на пути грузового поезда на 50-м километре станции "Зеленогорск" во вторник вечером, 30 января.

В результате столкновения пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью. На данный момент, транспортное следствие устанавливает все обстоятельства гибели. Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Также в ведомстве уточнили, что организован комплекс проверочных мероприятий.

Фото: ЗАКС.Ру


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