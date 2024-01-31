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Новости 14:47

Дума продлила "дачную амнистию" до 2031 года

фото ЗакС политика Дума продлила "дачную амнистию" до 2031 года

Госдума приняла 31 января в третьем, окончательном чтении закон о продлении так называемой "дачной амнистии". Воспользоваться ей садоводы смогут до 2031 года, следует из сообщения пресс-службы парламента.

Согласно действующему законодательству, легализовать здания на дачных участках садоводы могли до 1 января 2024 года, а после этой даты узаконивание построек стало возможным лишь по решению суда. Авторы инициативы выступили за продление действия амнистии еще на семь лет.

По мнению авторов проекта, его реализация "обеспечит необходимую правопреемственность по ранее возникшим правоотношениям" и "окажет положительное влияние на динамику развития гражданского оборота недвижимости".

Действие закона коснется построек, возведенных до 2004 года, отметили в Госдуме.

Фото: ЗАКС.Ру


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