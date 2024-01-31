В 2023 году почти 2 тысячи россиян получили финское гражданство

Более 13 тысяч человек в 2023 году получили финское гражданство, из них 1941 оказались гражданами России, об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на Миграционную службу Финляндии.

Всего на получение гражданства Финляндии подали заявления 18 тысяч человек, большая часть из них от россиян. В миграционной службе отметили, что среди всех, кто получил гражданство Финляндии, также большую часть занимают именно россияне.

Следом за ними идут граждане Ирака. В общей сложности 1557 гражданина этой страны получили финское гражданство. Тройку замыкают граждане Сирии. Их в общей сложности 844 человека.

Однако не все россияне смогли получить финское гражданство – 112 человек получили отказ.

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