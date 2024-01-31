В Ленобласти введут выплаты за рождение первого и второго ребенка

Власти Ленинградской области вводят выплату за рождение первого и второго ребенка, сообщил 31 января глава региона Александр Дрозденко. Подобное начинание губернатор связал с объявленным в России Годом семьи.
"Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Региональный материнский капитал в Ленобласти выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Величина его составляет немногим менее 127 тысяч рублей.