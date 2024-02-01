ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:22

Бастрыкина заинтересовало нападение в Петербурге на инспектора парковки

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовало нападение в Петербурге на инспектора парковки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на собственный контроль проверку по факту нападения на инспектора парковки в Петербурге, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Предполагается, что петербуржец напал на сотрудника службы по контролю за парковками. Уточняется, что водитель ранее ставил свою машину на платных парковках и просто скрывал номер.

Однако в один из разов инспектор парковки заметил это, поэтому нарушитель перекрыл ему въезд и начал угрожать. Ко всему этому он еще и повредил служебный автомобиль.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ Парастаевой предоставить доклад об установленных обстоятельствах и ходе проверки.

Фото: пресс-служба СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама