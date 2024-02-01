На Дачном проспекте правоохранители поймали убежавшего от армии псковича

Правоохранительные органы задержали жителя Псковской области, который убежал от армии, об этом 1 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Оперативники уголовного розыска и 28-летний военнослужащий встретились на Дачном проспекте в среду, 31 января. Ранее молодой человек уже был объявлен в федеральный розыск.

По предварительным данным, пойманный проходил службу, однако в ноябре покинул воинскую часть.

В отношении солдата возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или неявке в срок без уважительных причин больше месяца в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру