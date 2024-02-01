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Новости 9:47

На Дачном проспекте правоохранители поймали убежавшего от армии псковича

фото ЗакС политика На Дачном проспекте правоохранители поймали убежавшего от армии псковича

Правоохранительные органы задержали жителя Псковской области, который убежал от армии, об этом 1 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Оперативники уголовного розыска и 28-летний военнослужащий встретились на Дачном проспекте в среду, 31 января. Ранее молодой человек уже был объявлен в федеральный розыск.

По предварительным данным, пойманный проходил службу, однако в ноябре покинул воинскую часть.

В отношении солдата возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или неявке в срок без уважительных причин больше месяца в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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