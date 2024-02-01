Генпрокуратура признала Russian Election Monitor* нежелательной организацией

Генеральная прокуратура признала организацию Russian Election Monitor* нежелательной в России, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне со ссылкой на слова председателя Василия Пискарева.

"Немецкая НПО Russian Election Monitor* (REM) образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, нежелательным в России "Фондом Генриха Бёлля"** и другими недружественными нашей стране организациями", – приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.

Депутат обвинил организацию в том, что она подготавливает зарубежную аудиторию к признанию выборов президента в России незаконными. Кроме этого, по его словам, REM* сотрудничает с релокантами, которые "дискредитируют политику России на международной арене".

*Генпрокуратура внесла организацию Russian Election Monitor (REM) в реестр нежелательных организаций

**Генпрокуратура внесла организацию Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля") в реестр нежелательных организаций

Фото: ЗАКС.Ру