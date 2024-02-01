С петербургской кинокомпании взыскали более 25 млн рублей за неснятый фильм

Министерство культуры РФ выиграло в Петроградском районном суде Петербурга у кинокомпании "Север", о чем пишет объединенная пресс-служба городских судов. Иск был подан прокуратурой.

Спор сторон возник вокруг фильма под названием "Храни меня, мой инстаграм!*", на который министерство в конце 2019 года выделило субсидию из федерального бюджета. Ее размер составил 25 млн рублей.

Суд установил, что полуторачасовая картина так и не была произведена. Подтвердить обратное ответчик (ООО "Кинокомпания Север") не смог, не предоставив ни акта приемки, ни сметы, ни копии фильма. Помимо полного размера субсидии, с него взыскали в качестве процентов более 3,5 млн рублей. Апелляционную жалобу суд готов будет принять до середины февраля.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: ЗАКС.Ру

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.