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Новости 11:24

Бастрыкину расскажут о том, как дверями петербургского автобуса зажало ребенка

фото ЗакС политика Бастрыкину расскажут о том, как дверями петербургского автобуса зажало ребенка

Следственные органы Петербурга начали проверку действий водителя одного из лазурных автобусов, о чем сообщает информационный центр СК. Речь идет об эпизоде с участием мальчика, который застрял в дверях из-за преждевременного их закрытия и не смог попасть в салон.

Ребенка несколько метров протащило по асфальту, чему имеется видеоподтверждение с комментарием очевидца, распространенное в социальных сетях. Водитель управлял автобусом маршрута № 245 и двигался по проспекту Ленина в Красном Селе.

И. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой предстоит доложить о результатах проверки главе ведомства Александру Бастрыкину.

Фото: ЗАКС.Ру


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