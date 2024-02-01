В Ленобласти для хозяев собак появятся новые штрафы

Депутаты Заксобрания Ленинградской области приняли поправки в региональное законодательство, вводящие штрафы для владельцев собак. Новое административное наказание ожидает тех, кто своевременно не поставил питомцев на учет, передает портал 47news.

Примечательно, что новые штрафы в диапазоне от одной до двух тысяч рублей связаны исключительно с собаками и не касаются кошек.

За обязательную регистрацию домашних животных депутаты проголосовали в конце прошлого года. В связи с тем, что ее порядок не до конца прописан и утвержден, губернатор Александр Дрозденко счел преждевременным переходить к штрафам. Региональное правительство разберется с новыми правилами в ближайшее время. По мнению фракции эсеров, жителей региона о будущих взысканиях нужно должным образом проинформировать.

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