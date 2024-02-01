Выезд из Кудрово перекрыли с 1 февраля для строительства развязки

Участок Кудровского проезда закрыли на полтора года в ночь на четверг, 1 февраля, для строительства новой развязки с Мурманским шоссе, об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Также в комитете уточнили, что общественный транспорт будет запущен по Промышленной улице. Такой же маршрут придется осуществлять автомобилистам, объезжая перекресток Центральной улицы и проспекта Строителей.

В рамках строительства будут реконструированы сети газоснабжения, электричества, водоснабжения и канализации. После этого специалисты приступят к строительству подземного пешеходного перехода.

Новая развязка должна будет упростить выезд из Кудрово, а также проезд к новому транспортно-пересадочному узлу со станцией метро "Кудрово", которая появится в будущем.

Строительство планируют закончить в апреле-июне 2027 года.

Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области