Инвестору Майклу Калви сократили условный срок на два месяца по делу о растрате 2,5 млрд рублей

Американскому инвестору Майклу Калви сократили условный срок по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный", об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда.

Суд смягчил условный срок Калви, уменьшив его на два месяца, из-за признания вины и раскаяния инвестора. Теперь условный срок основателя Baring Vostok составляет четыре года и 4 месяца условно.

Однако сам инвестор через представителя заявил, что ни в каком виде свою вину не признавал и не признает, об этом пишет РБК.

Ранее Московский городской суд также смягчил условный срок для Майкла Калви аж на один год.

По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд рублей в рамках сделки по передаче доли в компании инвестора в счёт погашения долга "Первого коллекторского бюро" перед банком "Восточный".

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