Эскалатор в метро зажевал одежду женщины, прокуратура Петербурга начала проверку

В социальных сетях стремительно набирает просмотры видеозапись, сделанная камерой наблюдения в петербургском метрополитене. На ней девушка, спускающаяся на эскалаторе в сидячем положении, не успевает вовремя подняться. В результате эскалатор зажевывает ее расстегнутую верхнюю одежду.

Подняться и спастись героине эпизода помогает следующий за ней пассажир. Съемка произведена на станции "Петроградская".

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. В ведомстве пообещали изучить поведение должностных лиц метрополитена, в том числе "своевременность остановки движения механизма".

Фото: ЗАКС.Ру