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Новости 14:18

В Пермском крае произошел пожар в здании колонии строгого режима

фото ЗакС политика В Пермском крае произошел пожар в здании колонии строгого режима

В Пермском крае днем в пятницу, 2 февраля, загорелось здание исправительной колонии №9, об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Известно, что пожар охватил 1200 квадратных метров площади всего здания колонии в Соликамске. Также уточняется, что оно частично обрушилось. 

На данный момент, во ФСИН утверждают, что в результате происшествия никто не пострадал, так как в здании не было ни заключенных, ни сотрудников.

Здание является производственным цехом на территории колонии. На момент пожара никаких работ там не велось. 

На данный момент возгорание потушено.

ИК-9 находится в городе Соликамск в Пермском крае и является колонией строгого режима, рассчитанная на 2 506 мест.

Фото: ЗАКС.Ру


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