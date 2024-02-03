В Петербурге завели дело на мигранта, в пьяном виде протаранившего автобус

Петербургская полиция возбудила дело против 33-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который попался на пьяном вождении, приведшем к групповому ДТП, а также на попытке дать взятку.

ГУ МВД по региону сообщает, что изучение инцидента началось со столкновения "Мерседеса" с пассажирским автобусом на Юнтоловском проспекте 1 февраля.

За рулем в сильно нетрезвом виде обнаружился мигрант, которого задержали. Характерно, что он управлял чужим автомобилем и отказался от медосвидетельствования. В салоне полицейской машины мужчина попытался откупиться 25 тысячами рублей, в связи с чем было возбуждено дело о даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК).

Впоследствии выяснилось: прежде, чем сесть в "Мерседес", фигурант протаранил несколько траспортных средств во дворе, управляя собственным автомобилем.

Фото: ЗАКС.Ру