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Новости 17:58

Даванков обратился в ВС из-за приговора девушке с сережками

фото ЗакС политика Даванков обратился в ВС из-за приговора девушке с сережками

Кандидат в президенты России Владислав Даванков ("Новые люди") обратился в Верховный суд в связи с недавним разбирательством о нижегородке с сережками в цветах радуги.

Кандидат назвал произошедшее "дикой историей" и сообщил о своем обращении в Верховный суд в связи с вынесенным решением.

"Обратился в Верховный суд за разъяснением: нужен официальный документ, что у нас теперь считается экстремизмом, а что нет. Во всем должен быть здравый смысл. В этой истории его явно нет", — написал в своем Telegram-канале Даванков.

Ранее вопросом с осуждением девушки из-за сережек заинтересовался депутат Александр Хинштейн. В дальнейшем парламентарий пересмотрел свою позицию.

Фото: ЗАКС.Ру


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