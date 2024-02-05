Лавленцев не смог оспорить в суде распродажу имущества

Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев не смог оспорить решение арбитражного суда о распродаже принадлежащего ему имущества, сообщила 5 февраля "Фонтанка". Апелляционная инстанция оставила в силе вынесенное ранее решение.

Иск подавал предприниматель Геннадий Тимченко, который до этого был бизнес-партнером Лавленцева. Причиной этого стал не возвращенный долг, утверждал истец.

Сам Лавленцев находится в СИЗО, куда его перевели в конце ноября 2023 года из-под домашнего ареста. Против бывшего вице-губернатора выдвинуты обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и в присвоении имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). В конце октября суд признал его банкротом. Подробнее о Лавленцеве и сути уголовного дела против нег читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру