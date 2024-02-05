Полицейские в Петербурге накрыли фальшивый call-центр

В Петербурге полицейские и росгвардейцы задержали девятерых человек, которых считают причастными к деятельности мошеннического call-центра. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Фигуранты посредством объявлений предлагали такую социальную услугу, как подбор сиделок для людей, нуждающихся в уходе.

Потенциальных клиентов приглашали в видеочат, где происходило знакомство с соискательницей вакансии. Далее от клиента просили подписать договор и перевести деньги на счет. После транзакции злоумышленники переставали быть доступны.

Суд вынес решение об аресте задержанных. В связи с их деятельностью возбуждено тринадцать уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Фото: ЗАКС.Ру