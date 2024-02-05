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Новости 16:55

Коррупционное дело директора петербургского НИИ вакцин и сывороток пересмотрят

фото ЗакС политика Коррупционное дело директора петербургского НИИ вакцин и сывороток пересмотрят

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на арест, назначенный и.о. директора петербургского НИИ вакцин и сывороток Евгению Маковскому, и отменил декабрьское постановление нижестоящей инстанции.

Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, коррупционное дело рассмотрит Замоскворецкий суд в новом составе. Маковского обвиняют в покушении на крупную взятку (ч. 6 ст. 290 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).

По версии следствия, глава СПбНИИВС затребовал более 19 млн рублей у поставщика вакцины от коронавируса за продление госконтракта с ним.

В прошлом году сразу несколько членов руководства НИИ стали фигурантами экономических дел. Одно из них связано с растратой, оцененной более чем в 400 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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