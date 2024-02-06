Суд оставил под домашним арестом бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина

Бывший вице-губернатор Михаил Москвин останется под домашним арестом как минимум до начала марта, сообщили 6 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Решение о продлении меры пресечения вынес Приморский районный суд города.

Против Москвина выдвинуты обвинения в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, экс-чиновник незаконно получил 8,5 миллиона рублей в обмен на покровительство бывшему тогда главой Дирекции комплексного развития территории Ленобласти Даниилу Федичеву.

В суде следствие ходатайствовало о продлении Москвину назначенной меры. Сам он против этого не возражал, но просил разрешения звонить дочерям, супруге и адвокату. Также он попросил разрешить прогулки по земельному участку ради обслуживания имеющихся там коммуникаций.

"Суд продлил Москвину меру по 02.03.2024 (до 12 месяцев, дальше только через Санкт-Петербургский городской суд) и разрешил звонить близким родственникам и адвокатам, осуществляющим его защиту", — сообщили в пресс-службе судов.

При этом прогулки по участку суд разрешать не стал.

О проведении обыска в доме Москвина стало известно в начале марта 2023 года. Вскоре после этого он был задержан, а спустя два дня суд отправил его в СИЗО. В конце октября Москвину смягчили меру, заменив содержание под стражей на домашний арест.

Фото: ЗАКС.Ру