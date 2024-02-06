Центризбирком перенес на день заседание по вопросу регистрации Малинковича и Надеждина

Центральная избирательная комиссия отложила на один день заседание по вопросу регистрации кандидатами в президенты политиков Бориса Надеждина и Сергея Малинковича. Изначально планировалось вынести решение 7 февраля, однако теперь дату мероприятия перенесли на 8 февраля.

"Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России", — цитирует слова комиссии Эллы Памфиловой Telegram-канал "ЦИК России".

Памфилова отметила, что установленные законом сроки позволяют передвинуть дату заседания.

Решение о переносе глава ЦИК объяснила "довольно существенным" процентом недействительных подписей, сданных кандидатами. У Надеждина комиссия насчитала 15,34 % бракованных подписей, у Малинковича ненамного меньше — 14,9 %. Подобные результаты свидетельствуют о том, что "времени на ознакомление кандидатов с выводом рабочей группы понадобится больше", заявила Памфилова. При этом она заявила, что команда Малинковича лишь частично воспользовалась возможностью присутствовать при проверке подписей в ЦИК, а команда Надеждина и вовсе не присутствовала при этом.

Ранее Надеждин обратился к Памфиловой с просьбой перенести дату заседания на 10 февраля. Он заявил, что его уполномоченные, допущенные Центризбиркомом к проверке документов, не успевают закончить в срок свою работу.

Фото: ЗАКС.Ру