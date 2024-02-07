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Новости 11:05

Задержан петербуржец, подозреваемый в нападении на сотрудника метро

фото ЗакС политика Задержан петербуржец, подозреваемый в нападении на сотрудника метро

Петербургские правоохранители задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в нападении на сотрудника подземки с применением электрошокера. Как сообщает региональный главк МВД, инцидент случился на станции "Улица Дыбенко".

Предполагаемого злоумышленника нашли и поймали в Выборгском районе только спустя десять дней после происшествия. По официальной версии, от трех ударов током пострадал 52-летний сотрудник метрополитена.

Молодой человек фигурирует в двух делах — о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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