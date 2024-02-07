ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:20

В Петербурге бывший полицейский получил реальный срок за две взятки

фото ЗакС политика В Петербурге бывший полицейский получил реальный срок за две взятки

Петроградский районный суд Петербурга отправил на четыре года в колонию бывшего сотрудника МВД Арарата Лачиняна, задержанного летом 2022 года в рамках коррупционного дела. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В ходе процесса было установлено, что в бытность правоохранителем Лачинян дважды потребовал коррупционное вознаграждение от представителей кафе "Кебаб" (Пионерская улица, 35). Деньги причитались ему за непроведение проверок, связанных с нарушением миграционного законодательства. В деле Лачиняна имеются две взятки (ч. 3 ст. 290 УК) в общей сложности на 145 тысяч рублей. При получении второй из них фигурант был задержан с поличным.

Время под следствием бывший старший инспектор отдела миграции УМВД по Петроградскому району провел под домашним арестом.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама