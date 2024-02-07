В Петербурге бывший полицейский получил реальный срок за две взятки

Петроградский районный суд Петербурга отправил на четыре года в колонию бывшего сотрудника МВД Арарата Лачиняна, задержанного летом 2022 года в рамках коррупционного дела. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В ходе процесса было установлено, что в бытность правоохранителем Лачинян дважды потребовал коррупционное вознаграждение от представителей кафе "Кебаб" (Пионерская улица, 35). Деньги причитались ему за непроведение проверок, связанных с нарушением миграционного законодательства. В деле Лачиняна имеются две взятки (ч. 3 ст. 290 УК) в общей сложности на 145 тысяч рублей. При получении второй из них фигурант был задержан с поличным.

Время под следствием бывший старший инспектор отдела миграции УМВД по Петроградскому району провел под домашним арестом.

Фото: ЗАКС.Ру