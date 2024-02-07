Главреда "Псковской губернии" заочно арестовали

Псковский городской суд избрал меру пресечения для эмигрировавшего главного редактора интернет-издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина*. Журналиста заочно отправили под арест: при его появлении на территории РФ правоохранители должны будут осуществить задержание.

В понедельник стало известно о втором уголовном деле против Камалягина*: он стал третьим в стране человеком, обвиняемым в неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК).

В рамках первого уголовного дела (повторная дискредитация армии, ст. 280.3 УК) медиаменеджеру в ноябре назначили подписку о невыезде.

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

фото: Telegram-канал Дениса Камалягина*