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Новости 12:34

Главреда "Псковской губернии" заочно арестовали

фото ЗакС политика Главреда "Псковской губернии" заочно арестовали

Псковский городской суд избрал меру пресечения для эмигрировавшего главного редактора интернет-издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина*. Журналиста заочно отправили под арест: при его появлении на территории РФ правоохранители должны будут осуществить задержание.

В понедельник стало известно о втором уголовном деле против Камалягина*: он стал третьим в стране человеком, обвиняемым в неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК).

В рамках первого уголовного дела (повторная дискредитация армии, ст. 280.3 УК) медиаменеджеру в ноябре назначили подписку о невыезде.

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

фото: Telegram-канал Дениса Камалягина*


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