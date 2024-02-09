Погиб житель Невского района в результате квартирного пожара

В Невском районе Петербурга произошло возгорание, которое унесло жизнь одного из местных жителей, об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел в двухкомнатной квартире дома на улица Евдокима Огнева.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 07:14. Площадь горения в комнате составила пять квадратных метров на общей площади 15 квадратных метров.

На ликвидацию возгорания были направлены 10 человек личного состава МЧС и три едницы специальной техники. Спасателям удалось успешно потушить пожар менее чем за полчаса, и к 07:35 утра огонь был полностью ликвидирован.

К сожалению, в ходе последующего осмотра помещения спасателями было обнаружено тело погибшего человека. На данный момент личность погибшего не уточняется. Следственные органы заняты расследованием обстоятельств происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру