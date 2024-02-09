Беглов поздравил с Днем гражданской авиации

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, об 9 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, Петербург внес значительный вклад в развитие гражданской авиации в России. В городе были созданы первые аэродромы и учебные заведения.

Аэропорт Пулково, на данный момент, является одним из главных в России. В 2023 году он обслужил 20,4 млн пассажиров, став вторым по объему перевозок в России. Сейчас ведутся работы по развитию воздушной гавани.

"Благодарю всех, кто посвятил себя труду в авиационной отрасли за новые проекты, профессионализм, высокое качество обслуживания пассажиров", – сказал Беглов.

В конце губернатор пожелал причастным новых успехов на благо гражданской авиации.

Фото: ЗАКС.Ру